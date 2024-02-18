أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، إرجاء عرض القانون الأساسي والنظام التعويضي لأسلاك التربية من أجل تعميق الدراسة.

وبهدف تحسين مضمونه، أكثر مما هو مقترح، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المعلّم مُرَبٍّ، قبل أن يكون موظفا.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فيجب تحديد الأولويات، وفق نظرة حديثة، تجعل التكوين النوعي للأجيال القادمة في صلب الاهتمام.

كما وجه الرئيس تبون، بدراسة المزيد من العروض والمقترحات التي تخدم قطاع التربية، بعيدا عن كل أشكال الحسابات الخارجة عن المجال التربوي.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد ترأس، اليوم، اجتماعا لمجلس الوزراء، يتناول عروضا تتعلق بالقانون الأساسي والنظام التعويضي للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.

وعرض حال مرحلي لاستراتيجية الرقمنة، المهمة الجديدة لما كان يسمى (المزارع النموذجية)، استراتيجية قطاع الري حول الماء الشروب والمياه المستعملة، بالإضافة إلى عرض حال تحسبا لموسم الحج 2024.