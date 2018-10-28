إرجاع الطلبة الجزائريين المحتجزين في مطار أوكرانيا إلى الجزائر

تمت، معالجة، قضية الطلبة الأربعة الذين احتجزوا من قبل مصالح مطار أوكرانيا، بعد أن دخلوا البلاد بطريقة قانونية.

وقامت السلطات المعنية، بإرجاع الطلبة الجامعيين الذين ينحدرون من بجاية، في أول طائرة متجهة إلى الجزائر.

ومنع على كل من بن سعيد الطاهر، مولودي ماسينيسا، غانم كسيلة، وتوبة منير، الأكل والشرب طيلة اليوم.

وتحصل الطلبة، على تأشيرة للدراسة هناك، لكن تفاجؤوا بعدم السماح لهم بالدخول للأراضي الأوكرانية ولا مغادرة المطار.

وكان الجامعيين،على متن خطوط الجوية Alitalia من مطار هواري بومدين،نحو أوكرانيا عبر روما، أين نزعت منهم،جوازات السفر دون أي مبرر.