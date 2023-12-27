إرجاع كتاب مستعار من مكتبة بعد مرور 90 عامًا

استعادت مكتبة ووترتاون العامة في ماساتشوستس بالولايات المتحدة الأمريكية كتابًا مستعارًا في عام 1934.

وتم إصدار كتاب بعد مرور 90 عامًا على استعارته من المكتبة العامة في ووترتاون بولاية ماساتشوستس.

وتم استعارة كتاب Hill Towns of Italy من تأليف Egerton R. Williams Jr. في عام 1934. ولكن لم يتم إرجاعه من قبل قارئه ولكن من قبل شخص آخر. كما تؤكد مكتبة Watertown Free Library على حسابها على Facebook.

في ثلاثينيات القرن العشرين، فرضت المكتبة رسومًا على التأخير: كان لا بد من دفع غرامة قدرها سنتان عن كل يوم إضافي. أو عن 90 سنة تأخير 656 دولار.

في الأصل، كان من المقرر الاحتفاظ بالعمل لمدة أقصاها أربعة عشر يومًا وفقًا لما يمكننا قراءته في الصفحة الأولى إلا أنه بقي عند قارئه 90 عاما.