إرسال أدوية ولقاحات الملاريا والدفتيريا لهذه الولايات

تم تسخير طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية، لنقل شحنة كبيرة من الأدوية واللقاحات للوقاية من داء الملاريا والدفتيريا، لفائدة كل من ولايات تمنراست وإن قزام وبرج باجي مختار.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأحد، فقد تم يوم 27 سبتمبر الجاري، وبأمر من رئيس الجمهورية، تسخير طائرة عسكرية بالقاعدة الجوية بوفاريك، لنقل شحنة كبيرة من الأدوية واللقاحات.

وحسب ذات البيان، فقد تم إرسال شحنة كبيرة من الأدوية واللقاحات للوقاية من داء الملاريا والدفتيريا، بالإضافة إلى مستلزمات طبية مختلفة، مقدمة من طرف وزارة الصحة، للولايات المعنية.

وتم إرسال هذه الشحنة الكبيرة من الأدوية واللقاحات، لفائدة كل من ولايات تمنراست وإن قزام وبرج باجي مختار، حسب ذات البيان.