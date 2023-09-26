إرسال أزيد من 130 طن من المساعدات الإنسانية إلى تونس

أشرفت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، إبتسام حملاوي، رفقة والي تبسة سعيد خليل ، بالمعبر الحدودي بوشبكة. بولاية تبسة على إرسال أزيد من 130 طن من المساعدات الإنسانية إلى دولة تونس.

وأوضح بيان للهلال الأحمر أن المساعدات موجهة إلى المستحقين من الجالية الجزائرية. والأسر التونسية المقيمين على الشريط الحدودي بدولة تونس.

كما أشار المصدر نفسه أن المساعدات تتمثل في طرود غذائية ومستلزمات مدرسية .و تم استلامها من قبل ممثلة القنصلية الجزائرية في تونس.