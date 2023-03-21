إرسال أكثر من 10 طن من المساعدات لمنكوبي زلزال تركيا وسوريا

اشرف رئيس الجمعية الارشاد والاصلاح نصرالدين حزام، رفقة سفيرة تركيا بالجزائر ماهينور أوزدمير على إرسال شحنة من المساعدات.

والتي تمثلت في 4 شاحنات مقطورة حملة بأكثر من 10 طن من الأفرشة والأغطية.

بالإضافة إلى الملابس على أمل التوفيق في مزيد من الدعم والمساندة للمنكوبين وخاصة خلال شهر رمضان الفضيل وعيد الفطر المبارك.

وذلك مواصلة للقوافل المرسلة سابقا الى الشمال السوري والجنوب التركي، والتي كانت فيها خيم مطاعم متنقلة مع الأفرشة والبطانيات.

وتأتي هذه المساعدات كمواصلة لتنفيذ حملة “رحماء بينهم” التي أطلقتها جمعية الإرشاد والإصلاح الجزائرية عبر هيئتها الإغاثية ونجدة للمتضررين من زلزال تركيا وسوريا،