إرسال طلبات صداقة تلقائيًا.. ماذا يحدث في فيسبوك؟

تصدر العطل التقني الخاص بإرسال طلبات صداقة تلقائيًا على الفيسبوك اهتمام رواد السوشيال ميديا.

وتعرض موقع التواصل الاجتماعي الشهير الفيسبوك لعطل فني أثار سخرية عدد كبير من المستخدمين. وذلك بعدما تبين لعدد من المستخدمين إرسال طلبات صداقة تلقائيًا للأشخاص بمجرد دخولهم على صفحاتهم الشخصية.

ووفقًا لموقع down detector المتخصص في متابعة المواقع والتطبيقات وأعطالها. فإن الفيسبوك يشهد عطلا حول العالم منذ الساعة 6 مساءً أمس الخميس. حيث وردت العديد من التقارير لدى الموقع التي تشير إلى وجود مشاكل لدى المستخدمين.