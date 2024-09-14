إرسال قوافل تضامنية للمتضررين من الفيضانات الأخيرة

أشرفت السلطات المحلية بكل من قسنطينة وتقرت، على إعطاء إشارة الانطلاق لقوافل تضامنية لفائدة المتضررين من الفيضانات الناتجة عن التقلبات الجوية الأخيرة.

وحسب بيان لوزارة الداخلية، وجّه سكان قسنطينة قافلتين تضامنيتين إلى سكان كل من ولايتي بشار والنعامة. فيما توجهت قافلة من ولاية تقرت نحو ولاية بشار.

وشملت هاته القوافل التضامنية شاحنات محملة بمجموعة الإعانات متكونة من أدوية وأغطية وأفرشة وألبسة. بالإضافة إلى مواد غذائية متنوعة.