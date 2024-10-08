إرسال كمية معتبرة من اللقاحات والأمصال إلى تمنراست وإن قزام

أرسل وزير الصحة و السكان عبد الحق سايحي كمية معتبرة من اللقاحات والأمصال إلى ولايتي تمنراست وإن قزام، بالإضافة كذلك إلى تجهيزات طبية إلى ولايتي برج باجي مختار وإن قزام.

العملية جاءت تبعا لمخرجات مجلس الوزراء ليوم 6 أكتوبر الفارط وتنفيذا للتعليمات التي اسداها رئيس الجمهورية خلال هذا الاجتماع. وفي إطار مواصلة لعملية تعزيز وتدعيم المؤسسات الصحية الواقعة بالولايات الجنوبية التي عرفت تسجيل حالات الدفتيريا والملاريا الوافدة. تم صباح اليوم الثلاثاء 08 أكتوبر 2024. إرسال كمية معتبرة من اللقاحات والأمصال إلى ولايتي تمنراست وإن قزام تتمثل في 21000 جرعة من اللقاح و 330 جرعة من المصل المضاد للدفتيريا.

كما سيتم غدا الأربعاء إرسال تجهيزات طبية إلى كل من ولايتي برج باجي مختار وإن قزام. وذلك لضمان التكفل الأمثل بالمرضى وتوفير كل وسائل العمل الضرورية قصد تسهيل مهام الأطقم الطبية والشبه طبية. على مستوى المؤسسات الصحية بهذه الولايات والمناطق المجاورة لها.

تتمثل هذه التجهيزات في35 سريرا طبيا مجهزا بمختلف المعدات الضرورية. بالإضافة كذلك إلى 30 مكثفا للأكسجين ومستلزمات طبية أخرى.