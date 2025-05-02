إرسال مستلزمات طبية إلى البقاع المقدسة لضمان الرعاية الصحية للحجاج الجزائريين

تم اليوم الجمعة، إرسال حوالي 6 أطنان من المستلزمات الطبية إلى البقاع المقدسة من أجل ضمان الرعاية الصحية للحجاج الجزائريين.

وحسب بيانٍ للديوان الوطني للحج والعمرة، تم اليوم، تقديم خدمة متميزة تتمثل في توفير الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية لفائدة حجاجنا الميامين.

وجاءت هذه العملية تجسيدا لالتزام الدولة الجزائرية بضمان صحة وسلامة ضيوف الرحمن.

وتم تجهيز الشحنة انطلاقاً من ملحقة الصيدلية المركزية للمستشفيات بالرويبة. لتغادر عبر مطار الجزائر الدولي باتجاه المملكة العربية السعودية.

وستُستقبل هذه الشحنة من طرف ممثلي مكتب شؤون حجاج الجزائر. وتوزيعها مباشرة على المراكز الثلاثة للبعثة الجزائرية في كلٍّ من جدة، المدينة المنورة ومكة المكرمة.

العملية أشرف عليها كلٌّ من محمد زروقي، مدير الدراسات والاتصال والعلاقات العامة بالديوان. عبد السلام عزيزو، مدير الإدارة والوسائل العامة بالديوان، ومدير ملحقة الصيدلية المركزية للمستشفيات بالرويبة.