إرفعوا تدفق الأنترنت وإستفيدوا من 30 يوما مجاناً

أطلقت إتصالات الجزائر عرضا ترويجيا خلال الشهر الفضيل حيث تمنح إمكانية الاستفادة من عدة أيام أنترنت مهداة تصل إلى 30 يوما.

وحسب بيان للمؤسسة، فإنه وبغض النظر عن سرعة تدفق الأنترنت لاشتراككم الحالي وعرض الاكتتاب في IDOOM FIBRE، IDOOM ADSL أو IDOOM VDSL، عند قيامكم برفع سرعة تدفقكم الأولية إلى تدفق أعلى، تمنحكم إتصالات الجزائر أيام أنترنت مجانية تصل إلى 30 يوما.

وتختلف عدد أيام الأنترنت المهداة كـ”Bonus” حسب الفترة التي تقومون برفع تدفقكم فيها.

فعند رفع التدفق في الأسبوع الأول من رمضان، تهديكم اتصالات الجزائر 30 يوم أنترنت. وعند رفع التدفق في الأسبوع الثاني من رمضان، تهديكم اتصالات الجزائر 23 يوم أنترنت. كما أنه وعند رفع التدفق في الأسبوع الثالث من رمضان، تهديكم اتصالات الجزائر 16 يوم أنترنت. وعند رفع التدفق في الأسبوع الأخير من رمضان، تهديكم اتصالات الجزائر 10 أيام أنترنت.

ودعت اتصالات الجزائر، زبائنها، لعدم تفويت فرصة تصفح الأنترنت والتحميل خلال شهر رمضان المعظم. من خلال رفع تدفقكم إلى تدفق أعلى منذ الأيام الأولى للشهر الفضيل للحصول على أكبر عدد من أيام الأنترنت المهداة.

وأوضحت المؤسسة، أن رفع تدفق الأنترنت يتم بسهولة عبر تطبيق My Idoom لاتصالات الجزائر. أو عبر فضاء الزبون الخاص بكم، أو من خلال تشكيل الرقم 1500 أو عبر التقرب من وكالتكم التجارية.