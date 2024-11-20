إرهابيان يسلمان نفسيهما للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار

سلم الإرهابيان “فولاني أحمد” المدعو “أبوبكر الطاهر” و”التيباري الزين” المدعو “عبد الحكيم” نفسيهما للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار.

وحسب حصيلة العملياتية الأسبوعية للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 13إلى 19 نوفمبر 2024، في كامل التراب الوطني، فإن الإرهابيان كان بحوزتهما مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف وكميـة مـن الذخيـرة وأغراض أخرى.

كما تم توقيف 6 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.