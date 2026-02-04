إرهابيان يسلمان نفسيهما للسلطات العسكرية بكل من برج باجي مختار وإن قزام

سلّم الإرهابيان المدعوان، على التوالي، “خ.م” المكنى “الترميدي” و”ح.م” المكنى “نصرالدين” نفسيهما للسلطات العسكرية بكل من برج باجي مختار وإن قزام.

وحسب الحصيلة العملياتية الأسبوعية للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 28 جانفي إلى 3 فيفري 2026، في كامل التراب الوطني،سلّم الإرهابيان المدعوان، على التوالي، “خ.م” المكنى “الترميدي” و”ح.م” المكنى “نصرالدين” نفسيهما للسلطات العسكرية بكل من برج باجي مختار وإن قزام، وبحوزتهما مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وبندقيتين نصف آليتين وكمية من الذخيرة وأغراض مختلفة.

كما تم القضاء على 4 إرهابيين واسترجاع 4 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وقنبلتين دويتين. وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى بعين الدفلى بالناحية العسكرية الأولى.

وفي ذات السياق، تم توقيف 6 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

