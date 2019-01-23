إرهابيان يسلمان نفسيهما للسلطات العسكرية بتمنراست

سلم أمس الثلاثاء إرهابيان نفسيهما للسلطات العسكرية بتمنراست الناحية العسكرية السادسة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فإن العملية تأتي في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي.

حيث سّلم إرهابيان نفسيهما، يوم أمس الثلاثاء للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة.

ويتعلق الأمر بالمسمى “شمنماس مهما” المدعو “الزرقاوي”، و”موسى حسيني” المدعو “أبو عبد الكريم”.

واللذين إلتحقا بالجماعات الإرهابية على التوالي سنة 2009 وسنة 2015.

وأضاف ذات البيان أن الإرهابيان كان بحوزتهما قاذف صاروخي من نوع RPG-7، رشاش ثقيل عيار (14.5) ملم.

بالإضافة إلى مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وثلاثة مخازن ذخيرة مملوءة، قذيفة وحشوة إطلاق خاصة بالقاذف الصاروخي RPG-7.

بالإضافة إلى كمية من الذخيرة تقدر بــ(13160) طلقة من مختلف العيارات.