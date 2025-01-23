إرهابيان يسلّمان نفسيهما للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار

سلّم إرهابيان نفسيهما للسلطات العسكرية بالناحية العسكرية السادسة ببرج باجي مختار،

وحسب بيان لوزارة الدفاع، فإنه وبفضل جهود وحدات الجيش الوطني الشعبي، سلّم الإرهابيان “ملوكي حسني” المدعو “حمزة” و”ملوكي أحمد” المدعو “يحي”. نفسيهما للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار، وبحوزتهما 2 كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى.

كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 15 عنصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.