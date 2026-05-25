إرهابيان يُسلّمان نفسيهما بإن قزام بحوزتهما رشاشان “كلاشنيكوف”

سلّم الإرهابيان المسميان “ح.ح” المدعو “محمد” و ح.م المدعو “حمادي” نفسيهما للسلطات العسكرية بإن قزام بالناحية العسكرية السادسة. وبحوزتهما مسدسان رشاشان من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى.

وحسب الحصيلة العملياتية الأسبوعية للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 24 ماي 2026، في كامل التراب الوطني. فقد تم توقيف 6 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور