إرهابي المكنى “أبو ياسين” يسلم نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار

سلّم الإرهابي المسمى بن مخطاري موسى المكنى “أبو ياسين” نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار وبحوزته 4 أسلحة وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى.

وكشفت وزارة الدفاع الوطني، في بيان لها عن الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي، الممتدة من 7 إلى13 ماي 2025. في كامل التراب الوطني، والتي أشارت إلى تسليم الإرهابي المسمى بن مخطاري موسى المكنى “أبو ياسين”. نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار وبحوزته 4 أسلحة وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى.

كما تم توقيف 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني، حسب ذات البيان.

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