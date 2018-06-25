إرهابي تائب يقود عصابة للبحث عن الكنوز و«شكارة» الإرهاب في مقابر تيارت

أحد المتهمين كشف أنه استولى على مبلغ 11 مليارا كانت مخبأة في أكياس البلاستيك

أدانت، أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء تيارت 5 أشخاص بـ10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 مليونا، بعد أن وُجهت إليهم تهمة إنشاء مجموعة إرهابية على علم بنشاطها وحيازة ذخيرة حية وتدنيس عدد من القبور، فيما تمت تبرئة 4 آخرين من نفس التهمة.

وكانت مصالح فرقة مكافحة الإرهاب قد وردتها معلومات عن قيام مجموعة من الأشخاص بامتهان البحث عن الكنوز من بينها أموال تم السطو عليها من طرف الإرهابيين، في العشرية السوداء، التي كانت مخبأة في عدة أماكن، بعد أن طرح عليهم الفكرة أحد الإرهابيين التائبين الذي سبق أن استفاد من إجراءات المصالحة.

حيث قام أفراد المجموعة التي تم توقيفها لاحقا وعثر لدى أحدهم على ذخيرة حية داخل مسكنه، بالبحث عن الأموال والكنوز في عدة مناطق من ولاية تيارت، على غرار منطقة عين القطا التابعة لبلدية مغيلة ومقبرة لقباب التابعة لبلدية سيدي الحسني ومكان آخر يقع ببلدية الناظورة، وهي المناطق التي كانت تشهد تواجدا للإرهاب في العشرية السوداء.

وصرح أحد الموقوفين أن الإرهابي التائب البالغ من العمر 40 سنة، كان صاحب الفكرة، مضيفا أنه استولى على مبلغ قدره 11 مليارا ادّعى أنها كانت مخبأة في أكياس بلاستيكية عُثر عليها في إحدى المناطق القريبة من بلدية السبت، وهو ما نفاه الإرهابي التائب الذي صرح أنه قام بنقل المجموعة على متن سيارته إلى تلك المناطق من دون علمه بسبب ذهابهم، غير أحد المتهمين كانت تصريحاته مناقضة لما قاله.

حيث قال إنه قام بمعية رفاقه بعملية البحث عن الأموال المخبأة باقتراح من الإرهابي التائب، لتتم إحالتهم للمثول أمام قاضي التحقيق الذي أودع 5 منهم الحبس ثم أدينوا بالحبس النافذ، فيما تمت تبرئة 4 آخرين من التهمة المنسوبة اليهم.