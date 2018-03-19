إرهابي تائب يكشف تفاصيل عمليات انتحارية بالعاصمة وبومرداس

كشفت تصريحات إرهابي تائب ضمن “كتيبة الأرقم” الناشطة بأعالي بومرداس، عام 2013، عن أبشع العمليات الإرهابية التي شارك فيها.

أخطرها تلك التي اغتالت رئيس فرقة الدفاع الذاتي بمنطقة “وادي الحمام”، وعمليات إنتحارية استهدفت عناصر الأمن بالعاصمة وبومرداس.

ومقر حرّاس السّواحل لزموري، قبل أن يتم استهداف التنظيم الإرهابي في 2013، من قبل قوات الجيش الوطني.

وحسب ملف القضية الذي يحوزه “النهار أونلاين”، أنه بتاريخ 8 سبتمبر 2013،

تلقت الفرقة المتنقلة الشرطة القضائية ببوربوبة اتصالا من المدعوة” م.أ” المقيمة بباش جراح، مخطرة أن شقيقها الإرهابي المبحوث عنه “أ،كريم”.

المكنى ” أبو معاذ” يريد تسليم نفسه إلى مصالحهم والإستفادة من تدابير المصالحة الوطنية.

وكشف الإرهابي المذكور بعد عودته من معاقل الإرهاب، أنه أخفى حزاما ناسفا وسط الأحراش بالقرب من الميناء القديم بحي “القوس” بدلس.

وعليه تنقلت ذات الفرقة مدعمة بفرقة المحرقين لتفكيك المتفجرات، إلى نفس المكان وتم استرجاع الحزام.

وعن نشاطه خلال 6 سنوات التي قضاها في الجبل، ضمن سرية “الثنية “المسماة “كتيبة “الأرقم”.

صرّح المعني أنه باشر العمل الإرهابي مع “سريّة الأرقم”في جويلية 2007،

وفي نوفمبر 2012، حاول الفرار إلى أنه تمّ القبض عليه من طرف عناصر “سرية قندهار”.

وكشفت محاضر استنطاق “أبو معاذ”، أن الكتيبة قامت بعمليات إجرامية خلال الفترة الممتدة بين 2007 و2009،

على غرار وضع كمائن لعناصر الدرك الوطني، وعمليات انتحاريّة بواسطة سيارات مفخخة ووضع متفجرات بالطريق السريع.

بالثنية –بني عمران- سوق الحد ببومرداس، نفذها المدعو “قوري عبد المالك”،وهجمات مسلحة على مراكز الحرس البلدي.

هجوم مسلّح على مركز الحرس البلدي سوق الحد 2008، وعملية انتحارية مزدوجة اخرى ضد ثكنة الحرس الجمهوري ب”الليدو” ببرج الكيفان

وكذا عملية اغتيال رئيس فرقة الدفاع الذاتي بعد خروجه من ثكنة الجيش الشعبي بمنطقة ” وادي الحمام”.