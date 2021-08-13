إرهابي شارك في قتل 20 عسكريا بمنطقة “إعكوران” أمام جنايات بومرداس

ينتمي لكتيبة “الأرقم”

أحال قاضي تحقيق محكمة برج منايل، ملفا خاصا بإرهابي سابق يدعى “ب.م” يكنى بـ “المنشار”، كان ناشطا في كتيبة “الأرقم” بمنطقة زموري، على محكمة الجنايات للبتّ فيه عن جرم إنشاء جماعة إرهابية مسلحة وأعمال القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، إلى جانب وضع متفجرات في الطريق العام وتخريب منشآت عمومية وخاصة.

متهم الحال البالغ من العمر 39 سنة، وحسب ما جاء في الملف، تم توقيفه خلال اشتباكات بين الجماعات الإرهابية المسلحة وعناصر الجيش الوطني الشعبي بقرية “مندورة” في زموي، وهو يحوز على سلاح “كلاشنيكوف” وذخيرة حربية، وقد أسفرت الاشتباكات عن إصابات في وسط عناصر الجيش واستشهاد اثنين منهم.

وأثناء تقديم الإرهابي الموقوف أمام التحقيق، اعترف أنه ينحدر من منطقة زموري شرق بومرداس، والتحق بالجماعات الإرهابية المسلحة سنة 2007 بعد عمله في مجال التمويل لصالح الإرهابيين الناشطين ضمن كتيبة “الأرقم” تحت ولاية درودكال، ومن ثم التحق بهم لما قاموا بتهديده، ونشط خلالها لمدة سنتين، ثم انتقل لتيزي وزو بالضبط منطقة “إعكوران”، حيث شارك في عمل إرهابي جبان أسفر عن قتل 20 عسكريا بعد كمين تم نصبه، وبعد فترة عاد لنشاطه بولاية بومرداس، حيث زاول نشاطه الإرهابي لغاية سنة 2012، حيث قامت القوات المشتركة لعناصر الأمن والجيش الوطني الشعبي بعملية تمشيط على مستوى منطقة “مندورة” في زموري، وخلالها حدثت اشتباكات مع العناصر الإرهابية، أسفرت عن إصابات بين الطرفين واستشهاد عنصرين للجيش وإلقاء القبض على الإرهابي “ب.م” المكنى “المنشار”، وقد تم تحويله إلى التحقيق، أين اعترف بالأفعال المنسوبة من جرم الالتحاق بجماعة إرهابية مسلحة والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد المرتكبة في حق عناصر الجيش بتيزي وزو.