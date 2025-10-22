إرهابي يسلم نفسه إلى السلطات العسكرية في برج باجي مختار

سلّم الإرهابي المدعو حمو صالح أحمد، المكنى “حمايدي”، نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة.

وكان بحوزة الإرهابي مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة وأغراض مختلفة.

وأعلنت وزارة الدفاع الوطني في الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي خلال فترة 15 إلى 21 أكتوبر عن تفكيك خلية إرهابية تتكون من 7 أشخاص في تمنراست. واسترجاع مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى.

كما أوقفت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

