إرهابي يسلم نفسه ببرج باجي مختار وتوقيف 13 عنصر دعم للجماعات الإرهابية

سلم ارهابي نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار، فيما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 13 عنصر دعم للجماعات الإرهابية. خلال عمليات متفرقة نفذتها وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي عبر التراب الوطني. في الفترة الممتدة ما بين 8 و 1 جانفي الجاري

وأوضح المصدر ذاته أنه “في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها. نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي. خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 14 جانفي 2025. عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني”.

ففي إطار “مكافحة الإرهاب وبفضل جهود وحدات الجيش الوطني الشعبي, سلم الإرهابي المسمى أولاد الشيخ باي، المدعو عبد الواحد نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف. وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى. فيما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 13 عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني”.

وفي نفس السياق، “كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي. خلال دورية استطلاعية بالقطاع العملياتي برج باجي مختار، مخبأ يحتوي على كمية معتبرة من القذائف والذخيرة. من مختلف العيارات وكذا مواسير خاصة ببنادق رشاشة وأغراض أخرى، في حين تم كشف مخبأ آخر بأولاد جلال يحتوي على متفجرات ومعدات تفجير”.

وفي إطار “محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا. أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي. بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، خلال عمليات عبر النواحي العسكرية. 57 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال (6) قناطير و 95 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب،فيما تم حجز 4,34 كيلوغرام من مادة الكوكايين و98634 قرص مهلوس خلال عمليات أخرى متفرقة”.

حجز كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وجانت وعين صالح، “أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 286 شخصا وضبطت 54 مركبة و211 مولدا كهربائيا و125 مطرقة ضغط. وجهازين للكشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب”.

كما تم “توقيف 20 شخصا آخر وحجز 7 بنادق صيد ومسدس آلي و6740 لتر من الوقود بالإضافة إلى 8 قناطير من مادة التبغ و63 طنا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة. وهذا خلال عمليات متفرقة”.