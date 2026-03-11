إرهابي يسلم نفسه في برج باجي مختار وحجز 4 قناطير “كيف” قادمة من المغرب

أفادت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، أن الإرهابي المسمى “د.ب ” المدعو “مصعب”، قد سلم نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار.

كما أشارت وزارة الدفاع في بيان لحصيلتها الأسبوعية، أن الإرهابي كان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف. وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى.

وتم توقيف 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

ضبط مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف و 7 مقذوفات خاصة بقاذف صاروخي من نوع RPG-7 وأغراض أخرى بالقطاع العسكري تمنراست بالناحية العسكرية السادسة.

كما جرى توقيف 29 تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال 4 قناطير و38 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب. فيما تم ضبط 1.061.685 قرص مهلوس.

وأوقفت مفارز الجيش بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن صالح وإن قزام 212 شخصا. وضبط 43 مركبة و77 مولد كهربائي و47 مطرقة ضغط، و3 أجهزة كشف عن المعادن. بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب. في حين تم توقيف 12 شخصا آخر وضبط 3 مسدسات رشاشة ومسدس آلي و3 بنادق صيد و21925 لتر من الوقود و6 قناطير من مادة التبغ، وهذا خلال عمليات متفرقة.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 122 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع. فيما تم توقيف 475 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

