إرهابي يسلم نفسه في برج باجي مختار

سلّم يوم أمس الثلاثاء، الإرهابي المدعو “ملوكي حيب الله” نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة.

كما أوضح بيان وزارة الدفاع، أن الإرهابي كان ينشط ضمن الجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل منذ سنة 2012. وأضاف المصدر أن الإرهابي كان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى.

وتأتي العملية في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها. أين نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة من 8 إلى 14 مارس، عديد العمليات. التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني.

وفي نفس السياق، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني.

القبض على إرهابية أجنبية بمطار هواري بومدين

وتمكنت مصالح الأمن بمطار هواري بومدين، من إلقاء القبض على إرهابية نشطة فرانكو لبنانية تدعى خورشيد شاهيناز.

الإرهابية من أب فرانكو لبناني، وأم فرانكو أردنية، مولودة بمراكش المغربية، كانت بصدد الدخول إلى الجزائر رفقة جزائري ارتبط بها بزواج أبيض (عرفي).

وكانت الإرهابية، قد التحقت بمناطق التوتر السورية قبل فرارها إلى تركيا، ليتم تهريبها نحو بلد أوروبي لاحقًا.