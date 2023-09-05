إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار

سلم إرهابي نفسه، أمس الاثنين، للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء، فإنه في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي، سّلم يوم أمس 04 سبتمبر 2023، إرهابي نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة.

ويتعلق الأمر بالإرهابي “العربي لادمي سيد محمد” المكنى “عقبة”، الذي التحق بالجماعات الإرهابية الناشطة بمنطقة الساحل سنة 2015 .

وأضاف ذات البيان أن الإرهابي كان بحوزته: مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف، 4 مخازن ذخيرة و80 طلقة عيار39×7.62 ملم.

وختم البيان أن مثل هذه العمليات النوعية تؤكد من جديد على فعالية المقاربة التي تعتمدها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي قصد القضاء على ظاهرة الإرهاب واستتباب الأمن والطمأنينة في كامل أرجاء البلاد.