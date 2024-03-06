إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار وتوقيف 13 عنصر دعم

سلّم الإرهابي المسمى “ش. عيسى” نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار. وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة.

في نفس السياق، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 13 عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة بأنحاء الوطن. فيما تم كشف وتدمير قنبلتين تقليديتي الصنع بكل من عين الدفلى وسكيكدة.

كما أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 77 تاجرمخدرات. وأحبطت محاولات إدخال 7 قناطير و7 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب. فيما تم ضبط (942701) قرص مهلوس.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڤزام وجانت، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (344) شخصا. وضبطت(34) مركبة و(159) مولدا كهربائيا و(78) مطرقة ضغط و(08) أجهزة كشف عن المعادن. بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

في حين تم توقيف (31) شخصا آخر وضبط مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف و(05) بنادق صيد. و(10677) لتر من الوقود و(43) طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة. و(8984) وحدة من مختلف المشروبات، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (287) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.