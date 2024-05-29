إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار

قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، إثر عملية بحث وتمشيط بجبل تمولقة، ولاية الشلف. على الإرهابيين “قشقوش عبد القادر” المدعو “أبو جعفر” و”خلوفي عبد القادر”.

كما استرجعت مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى.

وسـلـم الإرهـابي “ملوكي سيد عمار” المدعو “عمر” نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار. وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكميـة مـن الذخيـرة.

في حين تم توقيف 6 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.