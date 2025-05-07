إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار

سلّم إرهابي نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة.

ويتعلق الأمر المسمى بربوشي سعيدو، المكنى “عبد العزيز”، كان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى.

وحسب بيانٍ لوزارة الدفاع الوطني، تم توقيف 11 عنصراً لدعم الجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وجاء هذا خلال الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي في الفترة الممتدة من 30 أفريل إلى 6 ماي 2025.