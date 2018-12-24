إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست

سلم إرهابي نفسه للسلطات العسكرية بالناحية العسكرية السادسة بتمنراست.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، فإن الإرهابي يدعى تابرا أبو بكر المكنى’ زي ‘ والتحق بالجماعات الإرهابية سنة 2013.