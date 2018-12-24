إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست
سلم إرهابي نفسه للسلطات العسكرية بالناحية العسكرية السادسة بتمنراست.
وحسب بيان لوزارة الدفاع، فإن الإرهابي يدعى تابرا أبو بكر المكنى’ زي ‘ والتحق بالجماعات الإرهابية سنة 2013.
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كشف وزير السكن و العمران، والمدينة، عبد الوحيد طمار، أن القطاع أنشأ موقع إلكتروني، للنظر في انشغالات المواطنين، بطريقة مباشرة.
وأوضح، الوزير، على هامش لقائه مع…
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سلم إرهابي نفسه للسلطات العسكرية بالناحية العسكرية السادسة بتمنراست.
وحسب بيان لوزارة الدفاع، فإن الإرهابي يدعى تابرا أبو بكر المكنى' زي ' والتحق بالجماعات الإرهابية سنة…
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أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، أن القطاع اتخذ عدة ترتيبات، لإعطاء مزيد من الشفافية.
وأوضح، طمار على هامش لقائه، مع ممثلي مكتتبي "عدل"،…
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