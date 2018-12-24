عاجل

إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست
بقلم أمينة داودي

سلم إرهابي نفسه للسلطات العسكرية بالناحية العسكرية السادسة بتمنراست.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، فإن الإرهابي يدعى تابرا أبو بكر المكنى’ زي ‘ والتحق بالجماعات الإرهابية سنة 2013.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital

Content Protection by DMCA.com