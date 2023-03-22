إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية في برج باجي مختار

سلّم ، أمس الثلاثاء، الإرهابي المدعو “ملوكي حسيني” المكنى “عبد الجليل”، نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فلقد كان الإرهابي ينشط ضمن الجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل منذ سنة 2011.

وكان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، ومخزن واحد وكمية من الذخيرة.

وتأتي هذه العملية لتُعزز سلسلة النتائج الإيجابية المحققة ميدانيا، والتي تُؤكد على اليقظة العالية والحرص الشديد لمختلف وحدات وأفراد الجيش الوطني الشعبي في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.