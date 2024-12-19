إرهابي يسلّم نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار

سلّم الإرهابي “بن خية كوالي” المدعو “خزيم” نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة

وحسب الحصيلة الأسبوعية للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 17 ديسمبر 2024. فإن الإرهابي كان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى.

كما تم توقيف 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

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