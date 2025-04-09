إرهابي يسلّم نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار

سلّم الإرهابي المسمى “بن علي بوبكر” المكنى “أبوبكر” نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة.

وحسب الحصيلة العملياتية الأسبوعية للجيش الوطني الشعبي ، خلال الفترة الممتدة من 02إلى 08 أفريل 2025. فإن الإرهابي كان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى.

كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

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