إرهابي يسلّم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست

سلّم أمس السبت الإرهابي “أمحمد العربي لادمي” المدعو “عبد اللطيف” نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست الناحية العسكرية السادسة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع فإن العملية تأتي في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي.

حيث أن الإرهابي الذي إلتحق بالجماعات الإرهابية سنة 2013، كان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنكوف وأربع مخازن ذخيرة مملوءة.

وفي نفس السياق، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، إثر عملية بحث وتمشيط ببلدية لارباع، ولاية باتنة الناحية العسكرية الخامسة.

04 قنابل تقليدية الصنع.

من جهة أخرى أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الأمن الوطني، ثلاثة تجار مخدرات.

وضبطت كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر بـ 253,9 كيلوغرام بمغنية، ولاية تلمسان الناحية العسكرية الثانية.