إرهابي يسلّم نفسه للسلطات العسكرية 

سلّم إرهابي نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، حسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني.

ووفقا للبيان ذاته، فإن الإرهابي المسمى (ر.ه) المكنى محمد، سلّم نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة.

وكان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى.

وأضاف بيان وزارة الدفاع الوطني أن مفارز للجيش الوطني الشعبي تمكنت من ضبط 5 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف، و3 بنادق رشاشة من نوع FMPK. و4 رشاشات دوشكا، ورشاش مضاد للطائرات، وقاذف صاروخي من نوع RPG-7، وكمية من الذخيرة وأغراض مختلفة.

فيما أوقفت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.