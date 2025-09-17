إعــــلانات
إرهابي يُسلّم نفسه ببرج باجي مختار

بقلم أمينة داودي
سلّم إرهابي نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار في الناحية العسكرية السادسة.

وحسب الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي في الفترة الممتدة من 10 إلى 16 سبتمبر 2025. فقد سلّم الإرهابي المسمى عقباوي بادي المكنى “حمزة” نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة. وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وبندقية نصف آلية من نوع سيمنيوف وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى.

الإرهابي التائب إلتحق بالجماعات الإرهابية خارج الوطن في سنة 2016.

من جهتها تمكنت مصالح الجيش الوطني الشعبي من توقيف 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

