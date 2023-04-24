إرهابي يُسلّم نفسه للسلطات العسكرية بالناحية السادسة

سّلم أمس الأحد إرهابي نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فإن العملية جاءت في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود المصالح الأمنية للجيش الوطني الشعبي. حيث يتعلق الأمر بالإرهابي المسمى “قادير خليفة ” والمكنى “بلش”. الذي التحق بالجماعات الإرهابية النشطة في منطقة الساحل سنة 2017.

كما كان بحوزة الإرهابي بندقية رشاشة من نوع FMPK؛ بالإضافة كذلك إلى مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف. و3 مخازن ذخيرة و(03) أجزاء شريط FMPK . ناهيك عن جهاز اتصال عبر الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى كمية من الذخيرة من مختلف العيارات وأغراض أخرى.

كما أشار البيان، إلى أن هذه العملية تثبت مرة أخرى اليقظة العالية و فعالية وحدات الجيش الوطني الشعبي المُكلفة بمكافحة الإرهاب وتأمين الحدود.