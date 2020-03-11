إرهاب الطرقات يحصد أرواح 18 شخصاً خلال أسبوع

سجلت وحدات الحماية المدنية، 22844 تدخل على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين، خلال الفترة الممتدة ما بين 1 و7 مارس الجاري.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، اليوم، شملت هذه التدخلات، مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور، الحوادث المنزلية، الإجلاء الصحي وإخمــاد الحرائق وتغطية الأجهزة الأمنية لمختلف التظاهرات.

ومن بين هذه التدخلات، 13962 تدخــل خاص بعمليات الإجلاء الصحي، أيـن تم فــيهــا إســعاف و إجلاء 13778 جريح مريض إلى المستشفيات من طرف أعوان الحــماية المدنيـة.

وفيما يخص حوادث المرور، قامت وحدات الحماية المدنية بـ2028 تـدخـل من أجل 1155 حادث مرور أدت إلى وفاة 18 شخصا، وجرح 1226 آخرين،تم إسعافهم و نقلهم إلى المراكز الإستشفائية.

وسجلت أثقل حصيلة لحوادث المرور، في المسيلة، بوفاة شخصين وجرح 43 آخرين، تم إسعافهم، وتحويلهــم إلى المراكز الاستشفائية، على إثـر 32 حادث مرور .

كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ 1253 تدخلا سمح بإخـــماد 868 حريق، منها منزلية صناعية وحرائق مــختلفـة.

أما فيمــا يخص العمليات المختلفة، فقامت وحدات الحماية المدنية بـ4760 تدخـل فـي نفس الفترة، لتغطية 5401 عملية إسعاف، وإنقاذ الأشخاص في خطر.