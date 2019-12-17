إرهاب الطرقات يحصد أرواح 22 شخصاً خلال أسبوع

لقي 22 شخصا حتفهم وجرح 1045 آخرون في 921 حادث مرور، سجلت في الفترة ما بين 8 إلى 14 ديسمبر عبر مختلف ولايات الوطن.

وكشفت حصيلة المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، أن أثقل حصيلة سجلت بسطيف، بوفاة 3 أشخاص وجرح 38 آخرين في 34 حادث مرور سجل بنفس الولاية.

وعموما، تم تسجيل 23359 تدخل خلال نفس الفترة، وهذا على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين.

وشملت التدخلات مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية، من بينها 12789 تدخــل خاص بعمليات الإجلاء الصحي.

أيـن تم فــيهــا إســعاف و إجلاء 1320 جريح، وتحويل 11004 مريض إلى المستشفيات من طرف أعوان الحــماية المدنيـة.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ 900 تدخلا سمح بإخـــماد 640 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مــختلفـة.

وفيمــا يخص العمليات المختلفة فقامت وحدات الحماية المدنية بـ 8006 تدخـل فـي نفس الفترة، لتغطية 6879 عملية إسعاف و إنقاذ الأشخاص في خطر، يضيف البيان.