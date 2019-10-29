إرهاب الطرقات يحصد أرواح 31 شخصاً خلال أسبوع!

لقي 31 شخصا حتفهم، وأصيب 1165 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، على إثر 1075 حادث مرور، سجلت في الفترة الممتدة ما بين 20 و26 أكتوبر الجاري.

وحسب ما جاء في بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، قامت وحدات الحماية المدنية بـ1967 تـدخـل في نفس الفترة.

أدت هذه الحوادث، إلى وفاة 31 شخص وجرح 1165 آخرين، تم إسعافهم ونقلهم إلى المراكز الإستشفائية.

وسجلت أثقل حصــيلة، في المسيلة، بوفاة 9 أشخاص وجرح 43 آخرين، على إثـر 31 حادث مرور.

تم إسعاف المصابين، وتحويلهــم إلى المراكز الإستشفـائية