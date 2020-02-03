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إرهاب الطرقات يحصد أرواح 5 أشخاص في يوم واحد!

أخبار الجزائر
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إرهاب الطرقات يحصد أرواح 5 أشخاص في يوم واحد!
بقلم نادية بن طاهر

لقي 5 شخاص حتفهم، وأصيب 10 آخرون بجروح، في 6 حوادث مرور وقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بمختلف مناطق الوطن.

وحسب ما أوردته حصيلة لمصالح الحماية المدنية، اليوم الإثنين، سجلت أثقل حصيلة ببومرداس، بوفاة شخص وإصابة 3 آخرين بجروح بعد اصطدام حافلة لنقل المسافرين وشاحنة.

كما تدخلت ذات المصالح، من أجل إخماد حريقين، الأول بالعاصمة على مستوى مسكن متواجد بحي السلام بلدية الدويرة.

وسجل الحريق الآخر على مستوى بيت لتربية الدواجن، وذلك بالمكان المسمى مشتة مولى حباسة بلدية الشيقارة بميلة.

ولم تتسبب هذه الحرائق، في أي خسائر بشرية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=767993

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