إرهاب الطرقات يحصد أرواح 6 أشخاص خلال يوم

تدخلت وحدات الحماية المدنية، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، على إثر عدة حوادث مرور منها 8 الأكثر دموية تسببت في وفاة 6 أشخاص وإصابة 27 آخرين.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الأربعاء، تم إسعاف المصابين في مكان الحوادث، ثم تحويلهم إلى المستشفيات من طرف ذات المصالح.

وتم تسجيل أثقل حصيلة على مستوى ولاية تيبازة، بوفاة 3 أشخاص على إثر حادثي مرور.

وعموما، تم تسجيل 2656 تدخل شملت مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية، في عــدة مناطق من الوطن، خلال نفس الفترة.

ومن جهة أخرى، قامت ذات العناصر بالتدخل من أجل 6 حالات إختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون الخطير المنبعث من جهاز التدفئة داخل منازلهم، بالبويرة وسيدي بلعباس.

تم التكفل بالضحايا ونقلهم في حالة مقبولة إلى المستشفيات المحلية، حسب ذات البيان.

كما تدخلت ذات المصالح من أجل إطفاء 4 حرائق حضرية بكل من ولايات: سطيف وسكيكدة والبويرة وأم البواقي، ولم تسجل أي خسائر بشرية في هذه الحرائق.