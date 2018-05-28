إرهاب الطرقات يحصد أرواح 7 أشخاص بالمناطق الحضرية

لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 109 أخرون بجروح في 95 حادث مرور على مستوى المناطق الحضرية خلال نهاية الاسبوع المنصرم.

وجاء في بيان للمديرية العامة للامن الوطني، أن سبب وقوع هذه الحوادث يعود بالدرجة الاولى الى العنصر البشري، اضافة الى العوامل الأخرى المرتبطة بالمركبة والمحيط.

دعت المديرية مستعملي الطريق العام من أجل “توخي الحيطة والحذر أثناء السياقة مع احترام قانون المرور وعدم تجاوز السرعة المحددة، دون التغاضي عن المراقبة الدورية للمركبة، حفاظا على الأرواح وسلامة مستعملي الطريق العام”.

وللإشارة، تضع المديرية تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17 لتلقي البلاغات 24 سا/24 سا.