إرهاب الطرقات يحصد أرواح 8 أشخاص خلال 24 ساعة

لقي 8 أشخاص حتفهم، وأصيب 183 أخرون بجروح مختلفة، إثر عدة حوادث مرور سجلت بمختلف مناطق الوطن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب ما أوردته اليوم الأحد، حصيلة لمصالح الحماية المدنية، تم تسجيل أثقل حصيلة، في الشلف، بوفاة شخصين وإصابة 3 آخرين بجروح، بعد انقلاب سيارة وسقوطها في واد بتنس.

وفي سياق آخر، قام غطاسو الحماية المدنية في عنابة بانتشال جثة لشابة تبلغ من العمر 21 سنة، متوفية غرقا في البحر بشاطئ سيدي سالم ببلدية ودائرة البوني.

أما فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا، قامت وحدات الحماية المدنية بـ 116 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر كافة الولايات، تحثهم وتذكرهم على ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي.

بالإضافة إلى القيام بـ 131 عملية تعقيم عبر كل ولايات الوطن، من منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

و خصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهتين العمليتين 621 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، و88 سيارة إسعاف 86 وشاحنة.

بالإضافة إلى وضع أجهزة أمنية لتغطية مكانين للإقامة، موجهة للحجر الصحي بولاية الجزائر.

ومن جهة أخرى، قامت وحدات الحماية المدنية بإخماد 10 حرائق من مختلف أنواع الغطاء النباتي.

وأدت هذه الحرائق، إلى إتلاف هكتار واحد من الغابات، و4 هكتارات من الأدغال، وهكتارين من الحشائش، و 1.5 هكتار من القمح، و1050 حزمة تبن، و210 شجرة مثمرة، و40 نخلة.

كما تدخل عناصر الحماية المدنية في تمنراست، من أجل نقل جثتين إلى المستشفى المحلي وهما لشخصين يبلغان من العمر 69 سنة و44 سنة، تاها وعثر عليهما متوفيين.