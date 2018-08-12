إرهاب الطرقات يحصد 06 وفيات في يوم واحد

سجلت وحدات المدنية 2625 تدخل و08 وفيات في حوادث مرور متفرقة خلال يوم واحد.

وحسب بيان لذات المصالح ، فخلال الفترة الممتدة بين 11 إلى 12 أوت، سجلت وحدات الحماية المدنية 2625 تدخل في عــدة مناطق.

بعد تلقي مكالمات الإستغـاثة من طرف المواطنين، هذه التدخلات شملت مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية.

سواء المتعلقة بحوادث المرور، الحوادث المنزلية، الإجلاء الصحي إخمــاد الحرائق والأجهزة الأمنية.

حيث سجلت عدة حوادث مرور منها 06 الأكثر دموية تسببت في وفاة 08 أشخاص في مكان الحوادث وإصابة 09 آخرين بجروح.

أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية عنابة بوفاة 03 أشخاص.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية جيجل لإنتشال جثة شاب يبلغ من العمر 20سنة متوفي غرقا في البحر بشاطئ بوينك.

وقامت مصالح الحماية المدنية بعدة تدخلات من أجل إمتصاص المياه داخل الأحياء والمنازل.

بولايات تمنرا ست، ميلة، أم البواقي، غرداية، سيدي بلعباس، البيض، قالمة، قسنطينة والنعامة.