إرهاب الطرقات يحصد 3 أرواح في 24 ساعة

توفي 3 أشخاص، وأصيب 38 آخرون بجروح، في حوادث السير، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية ، اليوم الإثنين.

وسجلت أثقل حصيلة، في بشار، بوفاة شخص واصابة 32 آخرين بجروح، بعد إنحراف حافلةلنقل المسافرين.

للتذكير، لازالت فرق الحماية المدنية، تتدخل في عدة ولايات، على إثر التساقط الغزير للأمطار، خاصة بقالمة وأم البواقي وبشار وسيدي بلعباس وقسنطينة.

وفي ذات الصدد، تواصل فرق الحماية المدنية، عملية البحث عن الطفل المفقود والذي جرفته السيول واد ملياس، ببني ونيف، أمس الأحد.

ولأجل هذه العملية، تدعمت الفرق المتدخلة بـ100 عون من الفرق المختصة، المتكونة من فرق سيوتقنية، وفرق غطاسين، قدموا من عدة ولايات.