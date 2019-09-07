إرهاب الطرقات يحصد 7 أرواح خلال الـ48 ساعة الأخيرة

لقي 7 أشخاص حتفهم، وأصيب 40 آخرون بجروح، في 11 حادث مرور، وقع خلال الـ48 ساعة الأخيرة، بمختلف مناطق الوطن.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، اليوم السبت، تم تسجيل أثقل حصيلة في عين الدفلى، على إثر حادثي مرور، خلفوا وفاة شخصين واصابة 4 آخرين.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية، خلال نفس الفترة، من أجل إخماد 6 حرائق حضرية، صناعية ومختلفة، بعدة ولايات من الوطن.

وتم إخماد حريقين بالشلف، وحريق بسطيف، وحريقين ببومرداس، وحريق في المدية.

وتسببت هذه الحرائق، في إصابة شخصين بحروق مختلفة، و4 آخرين ببداية اختناق، جراء الدخان.

وتم التكفل بالضحايا، في عين المكان، ثم تحويلهم إلى المؤسسات الإستشفائية.

ومن جهة أخرى، قدمت مصالح الحماية المدنية، الإسعافات الأولية، لـ12 شخصا، مختنقين جراء تسرب غاز أحادي الكربون.

ومن بين المسعفين، 6 أشخاص بميلة، و6 آخرين بقسنطينة، حيث تم اسعافهم وتحويلهم إلى المواكز الصحية.