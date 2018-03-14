إرهاب الطرقات يحصد 726 قتيل خلال 2017

لقي 726 شخصا حتفهم وأصيب 18112 اخرون بجروح في 15335 حادث مروري بالمناطق الحضرية للوطن خلال سنة 2017.

حسب احصائيات قدمتها اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة المديرية العامة للامن

الوطني بمناسبة اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة.

وتم تسجيل في 2017 ارتفاع بـ5.8 بالمئة في عدد الوفيات الناجمة عن حوادث المرور حيث بلغت 726 وفاة.

في حين تراجع عدد الجرحى من 18302 الى 18112 جريح أي بنسبة بناقص 1.04 بالمئة.

و كذا تراجع طفيف في حوادث المرور من 15461 الى 15335 حادث.

وتم تسجيل 73563 جنحة مرورية و 19333 مخالفات التنسيق و 28513 وضع في الحظيرة.

و101136 توقيف والسحب الفوري ل 224779 رخص للسياقة و تسجيل 866159 غرامة جزافية.