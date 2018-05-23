إرهاب الطرقات يحصد 933 قتيل خلال الأربعة أشهر الأولى من 2018

قتل 933 شخص وجرح 9926 آخرون في 7178 حادث مرور خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2018.

وحسب حصيلة للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق فقد تم تسجيل انخفاض قدر بـ 9.16 بالمائة في عدد الحوادث.

و10.46 بالمائة في عدد القتلى و10.84 بالمائة في عدد الجرحى مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017.

وعرفت سنة 2017 انخفاضا محسوسا في حوادث المرور وفي عدد القتلى والجرحى.

حيث تم تسجيل 25.038 حادث مرور جسماني مع انخفاض لعدد الحوادث ب 3.818 حادث مقارنة بسنة 2016 .

كما تم تسجيل انخفاض في عدد قتلى بنسبة 8.84 بالمائة مقارنة مع سنة 2016.

ما يعني نجاة ما يقارب 353 شخص من الموت بسبب هذه الحوادث.

وتم تسجيل تراجع في عدد جرحى حوادث المرور بنسبة 17.54 بالمائة.

أي 36287 جريح خلال سنة 2017 مقارنة ب44.007 شخص في سنة 2016 وهو ما يعادل 7.720 جريح اقل.

هذه الحصيلة لسنة 2017 تمثل أفضل الأرقام المسجلة في مجال السلامة المرورية منذ منتصف سنوات التسعينيات”.

حيث شكل عدد حوادث المرور الجسمانية المقدر بـ 25.038 حادث خلال سنة 2017 العتبة الأكثر انخفاضا.

والذي لم يسجل منذ سنة 1996 حيث تم إحصاء 23.949 حادث مرور جسماني.

وتبرز المؤشرات أن فئة السائقين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 سنة هم الفئة الأكثر تورطا ب 8.804 حادث.

أي بنسبة 35.16 بالمائة من إجمالي حوادث مرور.