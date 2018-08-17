إرهاب الطرقات يفسد فرحة عائلتين على مقربة عيد الأضحى المبارك بعين وسارة

لقي، 03 أشخاص حتفهم، فيما أصيب 05 آخرين بجروح خطيرة في حادث مرور مميت، وقع ظهيرة اليوم الجمعة.

الحادث وقع على مستوى محور الطريق الوطني رقم 01 في شطره الرابط بين عين وسارة وبوقزول “منطقة الخشم” شمال ولاية الجلفة.

حيث أفاد مصدر “النهار”، أنّ الحادث تمثل في اصطدام مباشر بين سيارتين الأولى سياحية من نوع “مرسيداس” تحمل ترقيم ولاية المدية والسيارة والثانية نفعية من نوع “تويتا هيليكس” تحمل ترقيم ولاية الاغواط.

وخلف في حصيلة أولية وفاة 03 أشخاص “رجل 65 سنة وامراتين 78 و 60 سنة” و إصابة 05 أشخاص آخرين بجروح وإصابات مختلفة “03 نساء وطفل حوالي 03 سنوات”.

و تجدر الإشارة إلى أنّ الجرحى تلقوا الإسعافات الأولية من طرف عناصر الوحدة الثاتوية للحماية المدنية بعين وسارة.

ومن ثم تمّ تحويلهم الى مستشفى عين وسارة، فيما تم تحويل جثث الضحايا الى مصلحة حفظ الجثث بذات المؤسسة.