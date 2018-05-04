إرهاب الطرقات يقتل 10 أشخاص خلال الأسبوع الأخير من الشهر الماضي

قتل 10 اشخاص واصيب 320 آخرون بجروح في 265 حادث مرور سجل بالمناطق الحضرية ما بين 24 و30 افريل المنصرم.

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني فأن حصيلة حوادث المرور عرفت “انخفاضا محسوسا” قدرت ب 26 حادثا و 22 جريحا.

كما انخفض عدد الوفيات بـ 11 حالة مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الاسبوع الماضي .

وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني أيضا أن مصالح أمن ولاية سكيكدة تمكنت من حجز 6 صفائح من الكيف المعالج.

وتوقيف شخصين مسبوقين قضائيا بتهمة حيازة المخدرات بطريقة غير شرعية بغرض البيع للغير.

كما أسفر تعمليات متفرقة للأمن الوطني بكل من ولايتي سعيدة وتلمسان.

من حجز 2315 وحدة من المشروبات الكحولية بدون فواتير كانت موجهة للبيع بطريقة غير شرعية.